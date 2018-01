Nieuwe uitbater voor Familie Jansen COBY AVGOUSTAKIS LAAT SUCCESVOLLE KOFFIEBAR OVER TIMMY VAN ASSCHE

02u36 75 Benny Proot Jean Luc Bossuyt is de nieuwe uitbater van koffiebar Familie Jansen. Oostende De meest bekende en toonaangevende koffiebar van Oostende verandert van eigenaar. Coby Avgoustakis laat de zaak na ruim vier jaar over aan Jean Luc Bossuyt. De zaak wordt heringericht in retro-stijl en serveert voortaan ook porto en artisanaal bier. "Maar het wordt géén café", beklemtoont Jean Luc.

In de Kapucijnenstraat, met zicht op het Mijnplein, opende in september 2013 'kaffiebar' Familie Jansen. De zaak was de eerste in haar soort in Oostende en maakte meteen indruk. Het frisse concept zag je voorheen enkel in grootsteden. De perfecte cappuccino of het ferm gesmaakte kokoslimoentje sloegen in als een bom bij jong en oud.





Bekende Vlamingen

Tijdens de Hospitality Awards van 2014 werd Familie Jansen uitgeroepen tot beste koffiebar van België. Vervolgens werd de zaak opgepikt door nationale en internationale kranten, magazines en blogs. Zelfs luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines nam de koffiebar op in haar magazine. De zaak kreeg steevast hoge scores voor service en kwaliteit. Heel wat bekend volk raadde de bar dan ook aan, zoals Joy Anna Thielemans, Heidi Lenaerts, Erika Van Tielen, Barbara Sarafian en Joachim Boudens. Ook de jongens van Bazart, Jasper Bullynck van Oscar & the Wolf en internationaal gevierd dj Charlotte De Witte, ook bekend als Raving George, slurpten er maar wat graag koffie. Familie Jansen schonk ook creatieve geesten een platform met expo's. De zaak gaf ook de hele stad een impuls. In het zog openden nog koffiebars en hippe (kleding)zaken.





Afscheid

Nu zet zaakvoerster Coby Avgoustakis (41) er een punt achter. Ze baatte de zaak alleen uit, ook op de drukste momenten. Op Facebook schrijft ze een mooi afscheid. "Ik heb steeds doorgezet. En hoe hard het soms ook was, ik ben trots. Op alle kleine persoonlijke overwinningen. Op hoe ik gegroeid ben als mens en vooral als ondernemer. Maar de toekomst heeft een ander, nog beter plan voor mij, en mijn zoon. Spijt heb ik niet: niet van het openen van de deuren, en ook niet voor het sluiten ervan." Ze bedankt klanten en vrienden voor de steun.





Naam en faam blijft

In amper enkele dagen tijd werd met Jean Luc Bossuyt een overnemer gevonden. Bossuyt is niet de eerste de beste en bouwde immens veel horeca-ervaring op. Zo zette hij restaurant Mangerie, langs de Visserskaai, op de kaart en baatte hij ook Villa Hotel uit in Westende. Die scoorde op booking.com steevast 9,8 op 10. "Coby was een waar fenomeen. Ik ben misschien niet zo knap als haar, maar zal de klanten óók soigneren", knipoogt Jean Luc. "Toen ik vernam dat Coby een overnemer zocht, gingen we aan het praten. Ik had enorm veel goesting om in een kleine, persoonlijke zaak aan de slag te gaan. Ik ken de bar goed: elke dag kwam ik er een koffie drinken en ik bereidde ook de patisserie voor Coby. Mijn man en ik hebben een zoontje van twee jaar, dat nu nog naar de kinderopvang gaat. Binnen enkele maanden trekt hij naar de kleuterklas en wil ik er 's avonds voor hem zijn." Momenteel is Jean Luc de koffiebar aan het opfrissen. "De inrichting zal een mix zijn van sixties, seventies en design. De kwaliteit van de producten verandert niet, de naam en faam blijft. Ja, we blijven het kokoslimoentje serveren en ik heb afspraken met de koffiebrader om niks aan de bonen te wijzigen. Ik plaatste enkele nieuwigheden op de kaart, zoals 'iced latte' en winterse specialiteiten. Er komt ook een 20 jaar oude porto, artisanaal bier en meer thee. Familie Jansen wordt geen café, dat verzeker ik. Maar wanneer bijvoorbeeld een koppel de zaak binnenkomt en meneer wil in tegenstelling tot mevrouw géén koffie of thee, moet je iets anders kunnen aanbieden." Jean Luc wil de koffiebar in de week van 22 januari heropenen.