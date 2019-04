Nieuwe steunmaatregel voor startups

via tussenkomst in de huurprijs Leen Belpaeme

15 april 2019

18u13 0 Oostende Innovatieve of vernieuwende starters of groeiers kunnen voortaan een dossier indienen bij het Economisch Huis om hun kans te wagen op een tussenkomst in de huisvestingskost van een leegstaand pand.

“Met de nieuwe maatregel ondersteunen we niet enkel startende of groeiende ondernemers met hun eigen plek, maar maken we onmiddellijk ook de koppeling met leegstaande panden of zones waar het handelsapparaat aan opwaardering toe is”, zegt schepen van ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA). In de vorige legislatuur konden innovatieve start-ups nog een premie krijgen van 20.000 euro. Het nieuwe bestuur liet al eens vallen geen voorstander te zijn van dit systeem omdat enkele van de start-ups die al steun kregen al niet meer in Oostende gevestigd zijn. “Door de looptijd van de steunmaatregel verankeren we de ondernemers meer in onze stad.” De maatregel bestaat uit een tussenkomst in de huisvestingsprijs ten belope van 75 procent het eerste jaar, 50 procent het tweede jaar en 25 procent het derde jaar, evenwel berekend op een maximumbedrag. Daarmee kan de ondernemer dan bijvoorbeeld op zoek naar een leegstaand pand. De aanvragen zullen worden onderzocht rekening houdende met het vernieuwende concept, de financiële haalbaarheid en de toekomstvisie van de onderneming binnen Oostende. Het Economisch Huis heeft daarnaast op maat uitgewerkte begeleiding voorzien voor wie niet in aanmerking zou komen voor de financiële maatregel.