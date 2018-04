Nieuwe sportzalen geopend 24 april 2018

De nieuwe sportzalen van Bredene werden afgelopen weekend officieel geopend. Het gemeentebestuur investeerde 2,5 miljoen euro. Anderhalf jaar is er gebouwd aan de drie nieuwe sportzalen. Eén zaal werd ingericht als dojo, waar de judomatten steeds zullen blijven liggen en die voornamelijk gebruikt zal worden door de plaatselijke judo-, jiu jitsu- en aikidovereniging. In de middenzaal krijgt de boksvereniging een vaste stek en komen er meer uren vrij voor het taekwondoteam. De derde zaal krijgt een polyvalente invulling met dans, yoga en tai chi, maar is ook beschikbaar voor de Bredense scholen. (LBB)