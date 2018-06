Nieuwe Spilliaertexpo opent zondag 09 juni 2018

Het Spilliaert Huis pakt uit met een gloednieuwe expo, getiteld Fusillade Nationale. Curator Patrick Florizoone koos 51 kunstwerken van vooral Léon Spilliaert, die in dialoog gaan met werken van James Ensor, Raoul De Keyser, Gerhard Richter, Roger Raveel en Edvard Munch. In de rotonde van Het Spilliaert Huis koos Florizoone voor de thema's wolken, nachtleven, water, strand en perspectief.





"Het was een intrigerende vaststelling dat Spilliaert bijvoorbeeld marines heeft geaquarelleerd waarin elk perspectief ontbreekt. Dit is ideaal om in dialoog te gaan met een topkunstenaar van generaties later, zoals Richter", aldus Florizoone. "In de lange gang zie je vooral silhouetten, die vaak terugkeren bij Spilliaerts werk. De ene keer zijn ze beladen met drama, de andere keer zijn ze een speels en grafisch element." En dan zijn er nog confronterende zelfportretten. "Spilliaert heeft een uitgebreid oeuvre, maar we komen tot zijn krachtigste werken wanneer die thema's uiting geven aan emotie." Er hangt ook een opvallend beeldverhaal op met negen werken van Spilliaert. De nieuwe expo opent zondag en loopt tot 14 oktober. Het Spilliaert Huis ligt in de westelijke rotonde van het Thermae Palace, in de Koningin Astridlaan 7. Tijdens schoolvakanties is de expo elke dag open van 11 tot 17 uur, ook op feestdagen. Buiten schoolvakanties is de expo toegankelijk in het weekend van 11 tot 17 uur.





(TVA)