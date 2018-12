Nieuwe smoothie bar vult aanbod aan in Alfons Pieterslaan Leen Belpaeme

22 december 2018

De Alfons Pieterslaan krijgt er een nieuwe zaak bij. Op de hoek met de Rogierlaan opende Aladdin Mofti Han’s Smoothie & Coffee Bar. Aladdin Mofti en zijn vrouw Dina Zualgina komen oorspronkelijk uit Syrië. Dina is van opleiding apothekeres. Ze vervolledigt momenteel haar masteropleiding aan de VUB. Aladdin was voordien tandtechnicus. Hij werkte twee jaar in een tandlabo in Oostende. Met Han’s Smoothie & Coffee Bar kiest hij voor een heel andere job. “Gezond eten is het uitgangspunt van onze zaak. Alles is vers bij Han’s. Ontbijt, smoothies, salades, quiches, … in de wintermaanden hebben we ook pannenkoeken die we in huis bakken. In de zomer leggen we dan meer het accent op de smoothies en de slaatjes. We hebben ontbijtsmoothies, verse sappen, smoothies die zorgen voor extra energie en vitamines. Als je verkouden bent of op dieet, dan hebben wij een geschikt receptje. Ik heb alles zelf uitgetest en heel veel geproefd de voorbije maanden”, legt hij uit. Alle gerechten kunnen ook afgehaald worden. De naam van de zaak komt van de eerste letters van de naam van de dochters van Aladin en Dina: Haya, Aya en Naya. “Voor de Belle Epoquewijk zijn originele zaken als een smoothiebar zeker een aanwinst. Ze vullen het bestaande aanbod aan. Han’s Smoothie & Coffeebar brengt verse en eerlijke gerechten”, stelt Cindy Sinnesael, coördinator Handelaars Belle Epoque Oostende.