Nieuwe redderspost aan Fort Napoleon 29 januari 2018

Oostende zal opnieuw redders inzetten vanaf juni. Nieuw dit jaar is dat er een redderspost komt op de Oosteroever. "De verdere ontwikkeling van de Hendrik Baelskaai tot woongebied en de eerdere ontwikkeling van de site Militair Hospitaal hebben ertoe geleid dat het strand ter hoogte van het Fort Napoleon een aantrekkelijk gebied geworden is voor strandrecreatie. Omwille van de toenemende drukte komt daar een extra redderspost", vertelt schepen Nancy Bourgoignie (sp.a). Het stadsbestuur zal voor 13 badzones 53 redders inzetten van 1 juli tot en met 31 augustus. De weekdagen in de eerste helft van juni en de tweede helft van september verlopen net als vorig jaar 'op afroep'. 14 redders kunnen bij mooi weer opgeroepen worden om drie badzones te bemannen. (LBB)