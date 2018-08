Nieuwe mug voor Serruysziekenhuis 24 augustus 2018

02u32 0 Oostende Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende heeft voor de campus Henri Serruys een nieuwe mugwagen gekocht. De nieuwe 'mobiele urgentiegroep' vervangt het tien jaar oudere exemplaar.

"De oude mug, een Volvo, was aan vervanging toe. Nu kozen we voor een Land Rover", vertelt Wim Vandevijvere, verantwoordelijke van de technische dienst. "We lieten het voertuig ombouwen. Denk aan de opvallende gele kleur, belichting en lichtbalken, sirenes, stopcontacten, batterijen, speciale gps, en natuurlijk een aangepaste kofferindeling. Zo werd de achterbank weggenomen." Volgens het ziekenhuis werd bij de keuze van het voertuig rekening gehouden met een goede wegligging, vering, snelheid en kracht van de motor. De benzinewagen kostte 65.000 euro, voor de ombouw werd 40.000 euro betaald. De oudere Volvo zal dienst doen als reservewagen. "Vorig jaar moest de mug 844 keer uitrukken. Sinds de aankoop van de nieuwe wagen werden al vijftien interventies verricht." (TVA)