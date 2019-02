Nieuwe metalband ‘Mother’ geeft try-out met één opvallend nummer, “laat publiek ons maar ontdekken” Timmy Van Assche

01 februari 2019

15u13 0 Oostende ‘Mother’, zo heet de nieuwe band van broers Toon en Tuur Soete en vriendin Lynn Claus. Tijdens een try-out op 10 februari pakken ze uit met hun heel aparte vorm van metal. “Laat het publiek maar ontdekken wel genre we precies brengen.”

Oostende heeft iets met rockmuziek en het nog stevigere werk. Denk niet alleen aan klassiekers als Arno of The Van Jets. Ook cultbands zoals Lethal Injury, DRS en Eastwood en iconische muziekcafés Barbecue of Twilight drukten hun stempel op de Oostendse muziekscene. Af en toe komt er een interessante nieuwe band aan het oppervlak piepen, zoals nu ‘Mother’. Individueel hebben drummer Toon, zanger-gitarist Tuur en gitariste Lynn al ervaring opgebouwd bij andere bands, maar deze nieuwe samenwerking oogt veelbelovend. Het trio brengt een opvallende vorm van metal. “We vinden het zelf moeilijk om ons in een hokje of genre te plaatsen. Heel wat verschillende invloeden en stijlelementen van verschillende genres zijn terug te vinden zijn in onze muziek”, vertellen Toon (28), Tuur (25) en Lynn (23). “Als we dan toch ergens thuishoren, is het eerder binnen de ‘blackgaze’, ‘post-black metal’, en ‘post-metal’. Maar we laten het publiek liever zelf ontdekken wat we nu juist brengen. Een bepaald label op een muziekgroep plakken, zorgt meteen voor bepaalde verwachtingen.”

Psycho

De band ging niet over één nacht ijs. “De eerste noten werden in 2017 geschreven, begin 2018 kropen we met ons eerste werk in een repetitiekot. Wekelijks kwam daar muziek bij tot we het gevoel hadden dat het af was - voor zover een nummer, laat staan een cd of ep ooit echt af is. Er kwam heel wat schrijven, knippen, verplaatsen en wijzigen bij kijken. Maar één ding stond al snel vast: we willen een verhaal brengen. De beste manier om dit te doen, was volgens ons door één onafgebroken nummer te maken. Daarin wilden we onze frustraties en moeilijke momenten die je in het leven tegenkomt, kwijt kunnen.” De bandnaam ‘Mother’ verwijst naar de Netflix-reeks ‘Bates Motel’. “Daarin noemt personage Norman Bates, gekend van de filmklassieker ‘Psycho’ zijn moeder consequent ‘mother’. Koppel dit aan de haat-liefderelatie die hij met zijn moeder heeft en wat er uit voortvloeit, en je hebt meteen een heel interessante basis voor een artistieke uitwerking.”

Gratis try-out

Op zondag 10 februari, om 19 uur, stelt Mother zich aan het grote publiek voor met een try-out. Het optreden in jeugdhuis OHK in de Christinastraat 113 is bovendien geheel gratis. “Het is een test om al het technisch materiaal in een veilige omgeving uit te proberen. Anderzijds is het de allereerste keer dat we naar buiten komen met onze muziek. We willen er wel meteen volledig staan en dat ook tonen op onze try-out. Want eerlijk: hoeveel keer maak je een optreden mee waarin er één onafgebroken nummer wordt gespeeld, een stevig verhaal wordt verteld en visuele elementen worden gebruikt om dit alles te versterken? Kortom: op het podium staat gegarandeerd ontzettend veel energie”, aldus nog de bandleden. In 2019 wil Mother ook een eerste release uitbrengen, maar een timing is er nog niet. “Ondanks dat het één nummer is, zal het de lengte hebben van een volledig album.”