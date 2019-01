Nieuwe lessen Multimove voor kleuters Leen Belpaeme

07 januari 2019

Op donderdag 24 januari start de nieuwe Multimovelessen voor kleuters die geboren zijn in 2013 of 2014 in Oostende. In deze sportlessen van 1 uur ligt de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden en niet op één sporttak. Inschrijven kan vanaf dinsdag 8 januari. Tijdens 10 lessen komen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen en zwaaien. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling. Plezierbeleving staat hierbij centraal. De lessen vinden elke donderdag plaats vanaf 24 januari tot en met 4 april en dit van 16.30 tot 17.30 uur. De lessenreeks onder leiding van een erkende Multimove-lesgever kost 15 euro. Wie in aanmerking komt voor het UiTPAS-kansentarief betaalt 2 euro. Inschrijven met kansentarief kan enkel bij de dienst Sport. Inschrijven is noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 per reeks.