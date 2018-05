Nieuwe keuken en meer plaats in Taverne Koekoek 19 mei 2018

02u39 11 Oostende Taverne Koekoek, op de hoek van de Langestraat en Christinastraat, breidt uit. "Daardoor kunnen we de klanten sneller bedienen. Er is nu plaats voor 300 gasten", zeggen Ronald Blomme en zijn vrouw Christine Lenaers.

Taverne Koekoek bestaat maar liefst 47 jaar. Oprichtster Marie-Thérèse Aarts, die in 1965 jeugdcafé Cosmo opende in Bredene, stichtte de Koekoek in 1971 en liet het in 2016 over aan haar zoon Ronald en zijn vrouw Christine. Het koppel besloot om de zaak uit te breiden. Achteraan staat er een nieuwe koelkasten om drank en kippen te koelen. Ook de bekende houten bar kreeg een facelift en er werd een industriële keuken ingericht. "Het is hier nog steeds razend druk. Door uit te breiden kunnen we de klanten veel sneller bedienen. Er is nu plaats voor 300 gasten - beneden, buiten en boven - en het kon al eens gebeuren dat klanten op drukke momenten eventjes moest wachten. Dat is nu verleden tijd. We maken ook werk van nieuwe neonverlichting aan de buitengevel. Na al die jaren waren de oude verlichtingsarmaturen verkleurd. We blijven dus met volle goesting de Koekoek uitbaten, hopelijk voor nog eens 47 jaar."





Met de blote handen

Een halve kip met brood kost 7,10 euro. De kip eet je er met je blote handen en net dat maakt de zaak uniek in de regio. De Koekoek is ook naarstig op zoek naar medewerkers voor in de zaal. (TVA)