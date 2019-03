Nieuwe handelaarsbond staat op: “Wijk rond Cadzand-Bonenstraat kan Montmartre van Oostende worden” Timmy Van Assche

07 maart 2019

14u48 0 Oostende Vijftien handelaars en horeca-uitbaters van de Cadzand-Bonenstraat, Dwarsstraat, Sint-Franciscusstraat en Vissersplein hebben zich verenigd in een nieuwe handelaarsbond: de vzw Oud Visserskwartier. “Samen willen we van de wijk een soort Montmartre van Oostende maken”, zeggen de ambitieuze ondernemers.

De verschillende handelaars van de Cadzand-Bonenstraat en omliggende straten slaan de handen in elkaar en vormen een nieuwe vzw. Samen willen ze meer sfeer creëren in wat volgens hen het mooiste stukje van Oostende is. “Vroeger waren er wel kleinere evenementjes die door individuele handelaars werden opgestart. Niet dat die initiatieven slecht waren, maar door samen te werken kan je veel meer bereiken”, vertelt voorzitter Xavier Troisi, uitbater van café Crayon, is het daarmee eens. “De Cadzand-Bonenstraat is bijvoorbeeld een prachtig pleintje dat perfect is voor activiteiten zoals straatfestivals rond muziek en kunst. We kunnen hier een sfeer creëren die doet denken aan dat van Montmartre in Parijs. Zie je het al voor je: iemand die hier met een schildersezel postvat en portretten maakt van passanten?” De naam Oud Visserskwartier is een knipoog naar het visserijverleden in de buurt. De Cadzand-Bonenstraat zelf is trouwens een van de oudste straten van de stad.

Geen mega-evenementen

“Elke handelszaak heeft eigen klanten en een eigen stijl. Het was dus een oefening om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, maar goeie afspraken maken goeie vrienden. We treden als één geheel naar buiten”, zegt Troisi nog. “Momenteel hebben al vijftien ondernemers zich aangesloten, maar er lopen nog gesprekken met andere handelaars.” Joicy Lee is secretaris van de vzw. Ze baat al bijna drie jaar tapasbar La Vie uit. Daarvoor was ze actief bij bistro ’t Zeezotje. Joicy kent de wijk dus goed. “De Cadzand-Bonenstraat is geen evenementenplein waar tot een stuk in de nacht wordt gefeest. Maar dat wil niet zeggen dat hier overdag niks te beleven valt. Bij activiteiten kunnen we onze tafels en stoeltjes buiten zetten en pikt iedereen zijn of haar graantje mee. Mega-evenementen zullen we hier niet organiseren, maar dat hoeft ook niet. Het moet gemoedelijk en sfeervol blijven.”

Goed voor nieuwkomers

Filip Panhuysen en Chris Vergult openen deze lente een nieuwe zaak in de Cadzand-Bonenstraat. In Gent hebben ze 24 jaar lang restaurant A Capella uitgebaat, nu komen ze met hun concept naar hier. “We komen toch al zeker vijftien jaar naar Oostende – nog in de tijd dat je langs de Visserskaai en Zeedijk mocht parkeren. Elke Belg heeft wel zijn of haar favoriete kuststad, bij ons is dat Oostende. We zijn blij dat de vzw hier wordt opgericht. Niet alleen voor activiteiten. Voor ‘nieuwkomers’ zoals ons is het ook goed om weten dat er een groep is waar we terechtkunnen met onze vragen. Deze handelaarsbond is voor ons een prima aanknooppunt.”

Op zondagen 12 mei, 9 juni en 7 juli staan de eerste evenementen gepland. Dan nodigt kunstenaar Robert Verheyen veertig collega-artiesten uit voor een overzichtsexpo in de buurt.