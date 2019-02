Nieuwe groepsaankoop witloofwortelen Leen Belpaeme

01 februari 2019

08u58 0

Tweemaal per jaar organiseert Tuinhier Akkerwinde een groepsaankoop witloofwortelen. In november werden er maar liefst 13.000 wortelen besteld. In februari gaat de nieuwe groepsaankoop van start. “Een hoge emmer of bak, wat potgrond en een donker doek volstaan om witloof te telen. Licht zorgt ervoor dat het witloof groen wordt,” geeft secretaris Peter Desnerck mee. “De wortelen bieden we per 25 te koop aan voor slechts 2,5 euro. Bestellen doe je via onze website www.tuinhier-akkerwinde.be voor 6 februari. Ophalen van de wortelen moet gebeuren op vrijdag 8 of zaterdag 9 februari op de binnenkoer van Buitengoed. In samenwerking met Buitengoed zorgen we ervoor dat de wortelen kunnen opgehaald worden in Oostende, wat een grote besparing is voor de koper”, zegt Desnerck nog.