Nieuwe ferrylijn nog niet voor meteen 24 november 2018

02u26 0

Het toekomstige stadsbestuur van Oostende staat dan wel positief tegenover de komst van een nieuwe ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate. Bart Tommelein is alvast een pak voorzichtiger dan Johan Vande Lanotte. "Ik lees en hoor dat de onderhandelingen vergevorderd zijn, maar ik kan u zeggen dat dit niet het geval is", zegt Tommelein daarover. De nieuwe lijn werd een jaar voor de verkiezingen aangekondigd door burgemeester Johan Vande Lanotte vlak voor de start van een debat. De ferrylijn zou al in maart opgestart worden door Seabourne Freight, maar er bleken nog heel wat obstakels en ook nu lijkt de opstart nog niet voor meteen. In het bestuursakkoord is alvast opgenomen dat de vier partijen positief staan tegenover de ferrylijn, maar wel de nodig garanties willen over de economische rendabiliteit van een toekomstige lijn.





(LBB)