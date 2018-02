Nieuwe expo in Fort Napoleon slaat aan AL 3.000 BEZOEKERS NAAR 'GROTE KUNST VOOR KLEINE KENNERS' LEEN BELPAEME

15 februari 2018

02u43 0 Oostende Met de expo Grote Kunst voor Kleine kenners kan je in het Fort Napoleon opnieuw terecht voor een leuke expo met kinderen. Ze leren er niet enkel op een originele en ongedwongen manier bij over de bekendste schilderijen uit onze kunstgeschiedenis, maar amuseren zich ook nog eens kostelijk terwijl ze dat doen.

Dat het Fort Napoleon zich uitstekend leent voor leuke kinderexpo's is ondertussen wel al duidelijk. Na de Waanzinnige Boomhut en de Spiekpietjes was het tijd om een ander kinderboek van Thaïs Vanderheyden, de auteur van de Spiekpietjes, los te laten op deze locatie in de duinen van Oostende.





Pandabeer

Voor wie 'Grote Kunst voor Kleine Kenners' niet kent: Thaïs Vanderheyden maakt van bekende schilderijen een leuke versie met dieren in. Zo worden zelfs de kleinste kinderen geprikkeld door onder meer de pandabeer die de schreeuw van Edvard Munch siert. Wie de expo bezoekt, krijgt onderweg dan ook nog eens leuke verhalen te horen over die schilderijen. Ze worden levendig verteld door acteur Warre Borgmans. Maar zelfs leuke expo's hebben afwisseling nodig en daarom kunnen de kinderen na hun zoektocht langs de schilderijen in de catacomben van het Fort op zoek naar een geheime code. Via voelboxen, een tunnel, een laserparcours en een zoektocht naar een voetafdruk komen ze die code te weten die hen uiteindelijk op het dak van het Fort in de juiste windrichting wijst naar een verdwenen schilderij.





3.000 bezoekers

De expo wordt alvast heel goed onthaald.





"We kregen al bijna 3.000 bezoekers over de vloer in vijf dagen tijd. Dat is zeer goed", vertelt Pieter Hens van Toerisme Oostende. Het concept was in het verleden al een succes, waardoor een vervolg niet uit kon blijven. "We willen iets inhoudelijks brengen, waar kinderen iets bijleren, maar we hebben ook gezien dat een fun-element cruciaal is. De benedenverdieping is daarbij heel belangrijk. We proberen telkens creatief aan de slag te gaan en niet in herhaling te vallen." En het slaat aan. "De reacties zijn zeer positief. Veel ouders zijn tevreden dat hun kinderen bezig zijn met kunst. Mijn dochter zelf begon na het bezoek bijvoorbeeld spontaan een Mondriaan te tekenen. Ze nemen echt iets mee naar huis", zegt Hens nog.