Nieuwe demoruimte in energiehuis 22 augustus 2018

EOS, het 'energiehuis' van Oostende, heeft een nieuwe demoruimte ingericht in de kantoren in de Torhoutsesteenweg. Dat gebeurde in het kader van het Europese Triple-A-project, dat huiseigenaars wil aanmoedigen om hun woning energiezuiniger te maken. De buitengevels van het kantoor werden volledig in een nieuw jasje gestoken. De visuals, met een aantal herkenbare elementen uit het stadszicht van Oostende, verwijzen naar duurzame technologieën zoals zonnepanelen en windenergie, maar ook naar de diensten van EOS, zoals de energiescans en groepsaankopen. Daarnaast werd ook de publieke ruimte in het kantoor opnieuw ingericht, met een aantal interactieve modules. Via deze modules kunnen bezoekers bijvoorbeeld de thermofoto van Oostende of de zonnekaart van Vlaanderen raadplegen. De demoruimte zal vanaf eind augustus volledig operationeel zijn. De ruimte is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het kantoor. (LBB)