Nieuwe coalitie stapt niet in statiegeldalliantie: “Er is geen consensus” Leen Belpaeme

28 januari 2019

De gemeenteraad van Oostende heeft tegen het toetreden tot een statiegeldalliantie gestemd. Het was Arne Deblauwe van sp.a-stadsmakers die het punt op de agenda plaatste. Heel wat steden en gemeenten traden al tijdens de vorige legislatuur toe tot de alliantie die graag statiegeld wil invoeren op blikjes in plastic flessen. Het schepencollege keurde de toetreding in april 2018 toe, maar de beslissing werd nooit bekrachtigd door de gemeenteraad. “De voorbije weken kwamen duizenden jongeren in Brussel en 1000 jongeren in Oostende op straat voor het klimaat. Dit signaal negeren, is absoluut niet aan de orde. Daarom agenderen wij dit extra agendapunt om toe te treden tot de Statiegeldalliantie. Nu is het moment”, zegt Deblauwe. Bart Tommelein verwees naar de vorige burgemeester die het punt niet op de agenda plaatste, maar dat wordt op hoongelacht onthaald bij de oppositie. “Open VLD en CD&V hebben het punt mee goedgekeurd in het schepencollege. Zij hebben hun staart niet ingetrokken, dat heeft maar één iemand gedaan en dat ben jij”, sprak John Crombez, Tommelein toe. Volgens Tommelein was er tijdens de vorige legislatuur geen consensus en is dat nu ook niet het geval. Ondermeer Groen pleitte in het verleden voor statiegeld. “Wat mij betreft is statiegeld geen doel op zich, is niet de enige zaligmakende oplossing. We hebben ook in deze coalitie geen consensus. Wij hebben wel gekozen voor een plasticvrij Oostende. We begrijpen dat jullie als oppositie dit willen op de agenda plaatsen. Wij zullen tegen stemmen, niet omdat we tegen een statiegeldalliantie zijn, maar omdat we vinden dat het nu niet aan de orde is.”