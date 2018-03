Nieuwe bomen voor Atheneum Pegasus 23 maart 2018

Op de groenzone van het GO! Atheneum Pegasus in de Steensedijk, tussen het oude en nieuwe schoolgebouw, komen drie nieuwe boomsoorten: winterlinde, zoete kers en zomereik.





De bomen worden geplant door de dienst Openbaar Domein in samenwerking met het Milieuzorg Op School-team van Pegasus. "De aanplanting gebeurt volgens het 'Brede School'-principe", vertellen schepen Jean Vandecasteele (sp.a) en schooldirecteur Jean Surmont. "De school maakt haar groenzone buiten de schooluren en tijdens vakanties toegankelijk voor het brede publiek. Er is dus geen afsluiting of omheining rond het schooldomein." Eerder werden zitbankjes geïnstalleerd. Het atheneum ligt vlak naast de recreatieve route Groen Lint. (TVA)