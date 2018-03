Nieuwe aanvraag voor Hotel Du Louvre, maar protest buren blijft 01 maart 2018

02u38 0 Oostende De soap rond Hotel Du Louvre blijft voortduren, ook nu er opnieuw een aanvraag voor een sloop- en bouwvergunning voor een nieuwbouw werd ingediend.

De stad had in het verleden altijd aangegeven dat ze de vergunning enkel zouden verlenen als er een akkoord is met beide buren, dit om juridische procedures in de toekomst te vermijden. Er is, zo bevestigt de advocaat Veerle Vermeire, weliswaar nog altijd geen overeenkomst met de bouwpromotor. "Wij zijn vragende partij om rond tafel te zitten. We hebben al heel wat brieven gestuurd, maar die blijven telkens onbeantwoord. De buren hebben heel wat waterschade aan de gemeenschappelijke muur, er moet wat water bij de wijn gedaan worden", zegt Vermeire.





De buren aan één zijde zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw bezwaar indienen. Volgens schepen Kurt Claeys (Open VLD) zullen de bezwaren bekeken worden en als die terecht zijn kan er geen vergunning afgeleverd worden. Ook Dement verzet zich tegen de nieuwe plannen en roept op om bezwaar in te dienen. Ze kanten zich niet meer tegen de sloop op voorwaarde dat de gevel kwaliteitsvol heropgebouwd wordt conform de originele gevel. "We ijveren wel voor een correcte bouwdiepte omdat dit anders de aanpalende erfgoedpanden in het gedrang brengen", aldus Kurt Verheggen van Dement. Wordt vervolgd. (LBB)