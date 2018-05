Nieuwbouw voor Blauw Kruis (maar eerst half miljoen inzamelen) 25 mei 2018

02u51 0 Oostende Het Oostendse schepencollege heeft een bedrag van 500.000 euro toegekend voor de bouw van een nieuw dierenasiel in het Maria Hendrikapark. De volledige kostprijs komt op een miljoen euro. De rest van het bedrag zal gezocht worden via crowdfunding.

Het nieuw complex komt net naast het huidige gebouw, dat na de bouw van het nieuwe dierenasiel zal afgebroken worden. Het nieuwe pand zal plaats bieden aan 50 honden en 80 katten. "Het huidige gebouw heeft zijn beste tijd gehad. Het is de bedoeling dat iedereen in het nieuwe gebouw welkom is om de dieren een bezoekje te brengen. De nieuwe hondenkooien zullen uitgerust zijn met getinte ramen, zodat bezoekers de honden kunnen bekijken zonder ze te storen. Het moet een ontmoetingsplaats worden", legt voorzitter van het Blauw Kruis Fabrice Goffin uit. Werken met crowdfunding is een nieuwe ervaring voor de stadsdiensten. "Als het werkt, zullen we ook in de toekomst nieuwe initiatieven kunnen nemen samen met privépartners die willen meedoen", aldus schepen Tom Germonpré.





De stad is er alvast van overtuigd dat het zal lukken om het geld bijeen te krijgen. "Er is al een vergadering geweest met alle sympathisanten van het Blauw Kruis en de interesse is heel groot", klinkt het nog. (LBB)