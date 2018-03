Nieuwbouw Langestraat krijgt mini-Cinema Rialto 16 maart 2018

In het nieuwbouwproject met tachtig assistentiewoningen in de Langestraat, waar Cinema Rialto was, zal projectontwikkelaar Senior Homes een kleine bioscoop onderbrengen. Dat maakte zaakvoerder en initiatiefnemer Wilfried Martens bekend tijdens de jongste wijkraad. In de ondergrondse verdieping van het toekomstige gebouw komt een kleine filmzaal met vijftig authentieke cinemastoeltjes van Rialto. Zo blijft de link met het verleden behouden. Er wordt moderne filmapparatuur geïnstalleerd. De zaal zal vooral gebruikt worden voor activiteiten met de bewoners van het complex, maar zal nu en dan toegankelijk zijn voor de buurt. Er komt geen vaste filmprogrammatie, maar tijdelijke projecten en samenwerkingen zijn wel mogelijk. (TVA)