Nieuw: weide om as van huisdier uit te strooien 08 mei 2018

02u31 0 Oostende I

In het Oostendse Maria Hendrikapark is er voortaan een strooiweide voor dieren. Hier kunnen baasjes de as van hun huisdier uitstrooien. Het zou de eerste strooiweide zijn voor dieren in Vlaanderen.





"We gaan ervan uit dat Oostende zo'n 30.000 huisdieren telt. Als deze dieren sterven, dan wil de eigenaar deze dieren ook vaak een waardig afscheid geven", vertelt schepen Jean Vandecasteele. Mensen kiezen er soms voor om hun huisdier te begraven in de eigen tuin. Dat kan voor dieren tot 10 kilo. Maar niet iedereen beschikt over een tuin. "Vele huisdiereigenaars kiezen voor crematie, maar hebben geen geschikte locatie om de as uit te strooien. We voelden de nood voor een dierenstrooiweide aan."





Bloemen

De zone is het vlotst te bereiken via de ingang van de Gouwelozestraat. De stenen die de zone afbakenen komen uit het Maria Hendrikapark en deden ooit elders in het park dienst. "De as van overleden dieren kan uitgestrooid worden op deze afgebakende plek. In de buurt staan ook enkele houten zitbanken, zo kunnen de eigenaars rouwen naast de weide waar de as van hun geliefde dier werd uitgestrooid. Een aandenken achterlaten is ook een mogelijkheid. Om de natuur en de ecologie van het park te respecteren wordt gevraagd om wel zoveel mogelijk verteerbare materialen, zoals bijvoorbeeld levende bloemen, te gebruiken", besluit Vandecasteele. (LBB)