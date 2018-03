Nieuw tramstation kost 16 miljoen euro BOUW START MAANDAG EN DUURT TOT TWEEDE HELFT 2019

10 maart 2018

02u38 0 Oostende De bouw van een nieuw tramstation onder het parkeergebouw van de NMBS gaat maandag van start. De totale kostprijs bedraagt ruim 16 miljoen euro. De Oostendse stationsbuurt begint zo stilaan vorm te krijgen.

De trein-, tram- en busperrons komen in Oostende naast elkaar te liggen op een open, overzichtelijk plein. Na de start van de aanleg van een busstation en fietsenstalling is het vanaf maandag de beurt aan het tramstation. De werken hiervoor zullen ongeveer 18 maanden duren. De Lijn investeert hierin 14.285.772 euro en de stad 1.890.216,55 euro. De investering van Oostende focust zich op de ruimte voor de passagiers en de schuilplekken. Het geld van De Lijn gaat voornamelijk naar de aanleg van nieuwe sporen, bovenleiding, toegankelijke perrons, technische installaties en veiligheidsvoorzieningen. "Het nieuwe tramstation zal vier ruime, overzichtelijke perrons hebben, die ook vlot bereikbaar en toegankelijk zijn voor onder meer rolstoelgebruikers en slechtzienden", vertelt Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn West-Vlaanderen. "Het tramstation wordt uitgerust met elektronische informatieborden en windschermen voor het comfort van de reizigers."





Hazegras

Het ontwerp van het moderne tramstation past in de volledige stationsbuurt. "De stationsomgeving van Oostende wordt meer dan ooit de plaats waar je snel en comfortabel kan schakelen tussen bus, tram, fiets, trein...", zegt Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA). "Vlaanderen investeert meer dan 14 miljoen euro, want we willen mensen zoveel mogelijk verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer." Het nieuwe tramstation zal ook een keercomplex omvatten, ter vervanging van de keerlus die nu nog door de wijk Hazegras loopt. De trams rijden nu nog regelmatig door de wijk om te draaien. Ook de andere werken in de stationsbuurt zitten in de laatste rechte lijn. Tegen het bouwverlof zullen alle perrons en overkappingen klaar zijn.





1.400 fietsen

Tegen eind augustus is onder het stationsplein ook de ondergrondse stalling voor 1.400 fietsen klaar (5,3 miljoen euro). Op dat moment zal het stationsplein opnieuw vrijkomen. Het plein zelf zou dan moeten afgewerkt zijn tegen eind september. In december zijn ook de werken gestart voor een nieuw busstation - totale kostprijs: 4 miljoen euro - voor hotel Terminus. Dat zal 14 perrons tellen. In totaal gaat om 150,6 miljoen euro om het station en de omgeving te vernieuwen.