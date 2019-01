Nieuw stadsbestuur kan aan de slag na eerste gemeenteraad Leen Belpaeme

21u31 2 Oostende In Oostende werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Bart Tommelein legde al zijn eed af bij de gouverneur, maar de gemeenteraadsleden en schepenen moesten dat nog doen tijdens een zogenaamde installatievergadering. Traditiegetrouw is het zowat de enige gemeenteraadszitting die ook effectief wat publiek lokt naar het stadhuis. Vooral familie en partijgenoten wilden het plechtige moment bijwonen.

De coalitie met Open Vld, N-VA, Groen en CD&V kan nu ook echt aan hun werk beginnen in Oostende. De installatievergadering betekent het startschot onmiddellijk gevolgd door een eerste schepencollege waarbij de bevoegdheden officieel werden verdeeld. Bart Tommelein maakte van de gelegenheid gebruik om zijn voorgangers Johan Vande Lanotte en Jean Vandecasteele te bedanken voor alles wat ze gedaan hebben voor de stad en reikte ook de hand uit naar zijn voormalige coalitiepartner. “Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen. Ook van de oppositie. Ik zal met veel aandacht luisteren naar jullie voorstellen en zal die ook goedkeuren als het goede voorstellen zijn. Ik wil vooral ook de burgemeester zijn voor alle Oostendenaars”, vertelde Tommelein.

Voor wie regelmatig de gemeenteraad bijwoont was het een bijzonder zicht om de fractie van de sp.a na 24 jaar aan de overkant van de zaal te zien zitten op de oppositiebanken. De fractie, officieel herdoopt tot sp.a-stadsmakers en niet meer de Stadslijst, werd nog licht gewijzigd. Zo kan Jan Vanroose opnieuw zetelen in de plaats van Raymonde Declercq. Eerder lieten Johan Vande Lanotte, Jean Vandecasteele en Franky De Block weten dat ze hun mandaat niet opnemen. Ook bij N-VA ziet Manu Beuselinck af van zijn mandaat. Hij was samen met zijn echtgenote Vanessa Brysse rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad, maar wettelijk mogen gehuwden daar niet samen zetelen. “Ik heb gekozen voor mijn huidig beroeps- en gezinsleven en vrije tijd en niet voor het hectisch en publiekelijk, doch zonder twijfel heel boeiend, bestaan van een schepen in het huidige stadsbestuur”, liet hij weten op sociale media. Tijdens de zitting nam Wouter De Vriendt (Groen) de plaats in van Hina Bhatti (Open Vld) als voorzitter van de gemeenteraad. Naast De Vriendt zitten nog heel wat nieuwe gezichten vooraan de zaal. “Het is inderdaad vreemd om hier te zitten, maar dat zal wel snel wennen”, lacht kersvers schepen Maxim Donck van N-VA. “Ik ben blij dat we er aan kunnen beginnen. Na 14 oktober is het een eigenaardige periode. Er ligt alvast veel werk op de plank heb ik gemerkt tijdens mijn eerste contacten met de diensten. Het is niet vanzelfsprekend. Het wordt hard werken. Mijn eerste taak zal zijn om kennis te maken met de mensen van de ontmoetingscentra. Ik heb al vernomen dat er wat schrik is bij de mensen omdat iemand van N-VA bevoegd is voor de centra. Ik wil die schrik zo snel mogelijk wegnemen. Er komen wel andere accenten, dat is ook logisch bij een nieuw beleid, maar we willen dat doen met respect voor het oude”, vertelt Donck.

Ook voor Natacha Waldmann (Groen) betekende de installatievergadering de start van een nieuwe job. “Ik heb net letterlijk de sleutels gekregen van mijn bureau. Vanaf donderdag begin ik te verhuizen. Ik zal dan samen met Silke Beirens samenzitten met onze kabinetsmedewerkers. Er zijn enkele ook dringende dossiers waar snel beslissingen in moeten genomen worden”, licht Waldmann toe, die ondermeer bevoegd wordt voor het sociaal beleid. “Ik voel wel dat er veel expertise zit bij het personeel, maar het blijft spannend want je krijgt meteen een grote verantwoordelijkheid. Dit is ook helemaal nieuw voor zowel mij. Op korte tijd is er heel veel veranderd, maar het is fantastisch om dit te kunnen doen voor onze stad.”