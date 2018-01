Nieuw reglement Vistrap zorgt voor heibel VERKOPERS MOGEN GEEN HAPJE OF DRANKJE AANBIEDEN LEEN BELPAEME

24 januari 2018

02u47 0 Oostende De gemeenteraad heeft maandag een nieuw reglement goedgekeurd voor de Vistrap. N-VA had eerst weliswaar nog fikse kritiek op het reglement, die volgens kopman Björn Anseeuw van weinig respect getuigt voor de visverkopers die er werken. Er is ondermeer discussie over de tafels in midden, de vrije verkoopstand en het toilet.

De visverkopers aan de Vistrap willen volgens Björn Anseeuw graag hapjes en drank aanbieden aan geïnteresseerde klanten. Ze hebben dat in het verleden al gedaan, maar werden daarvoor op de vingers getikt door het Federaal Voedselagentschap.





Je mag volgens de regels geen vers voedsel en bereide gerechten in dezelfde stand aanbieden. De vissers zouden dan ook graag de overgebleven stand gebruiken om hun plannen te realiseren, maar dat kan niet meer volgens het nieuwe reglement dat vastlegt dat je maar één stand mag huren. "In het verleden hebben de kustvissers al gevraagd om een extra kraam te mogen huren om daar een glaasje aan te bieden en een hapje, maar om één of andere duistere reden mag dat niet. U maakt het nu onmogelijk dat er iets nieuw ontwikkeld wordt door de bestaande huurders. Ik begrijp niet waarom. Het maritieme karakter moeten we behouden en ondersteunen. Met dit reglement doet u net het omgekeerde, terwijl ze net heel mooie plannen hebben", zei Björn Anseeuw.





Martine Lesaffre verklaarde dat de stand wordt vrijgehouden voor als de stad er iets wil doen, maar werd daarop hard afgerekend door Anseeuw.





"De vissers mogen er geen hapjes serveren, maar als de stad dat wil doen, mag het wel?" Uiteindelijk lichtte de schepen toe dat de stand niet is uitgerust om bereide hapjes klaar te maken. "We hebben ook zes kandidaten om dit te doen en maar één stand, dat is een vat voor ruzies en daarom doen we het niet."





Tafels en toiletten

Ook het onderhoud van de tafels in het midden en het toilet zorgen voor onenigheid. Vanaf nu moeten de verkopers die zelf onderhouden.





De tafels, zo konden we gisteren zelf vaststellen, liggen er vaak smerig bij. De tafels werden oorspronkelijk voorzien om workshops en demonstraties te geven, maar in de praktijk is dat weliswaar zelden het geval, op een initiatief van de VDAB na. Volgens schepen Martine Lesaffre (Open VLD) kan er niet verwacht worden dat de stad elke dag naar de Vistrap afzakt om de tafels te poetsen. Björn Anseeuw hekelt de nieuwe regels weliswaar omdat ze het dagelijkse werk van de verkopers beïnvloeden. "De stad maakt het de kustvissers enkel maar moeilijker. De lasten voor het onderhoud worden afgeschoven op mensen die nooit vragende partij waren voor de tafels en ze ook nooit gebruiken." Ook het toilet werd een discussiepunt. Die zou regelmatig verstoppen, maar moet nu ook gezamenlijk onderhouden worden. "Er is blijkbaar sprake van een constructiefout, die we nu ook zullen oplossen. We hebben weliswaar ook al allerlei afval gevonden in de afvoer tot dweilen toe. De enige die het toilet gebruiken zijn de verkopers zelf. We kunnen de afvoer oplossen, de dweilen niet", lichte schepen Lesaffre toe.





Het reglement werd uiteindelijk goedgekeurd met 11 stemmen tegen.





Opvallend was dat ook sp.a'er Yves Miroir tegen stemde. Hij is tegen de tafels.





"Die staan inderdaad in de weg en de visverkopers zullen die ook nooit gebruiken."