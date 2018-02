Nieuw partyconcept brengt 'sjieke menschen' samen 13 februari 2018

02u39 0 Oostende 'Beautiful people - Sjieke menschen', zo heet het nieuwe evenement van Paul Rubbens en Dieter De Rycke. Op zondag 20 mei, voor pinkstermaandag, organiseren ze een nieuw partyconcept. De voorbereidingen zijn alvast in volle gang.

"Concreet willen we jonge starters en ervaren ondernemers samenbrengen en hen met elkaar en met het grote publiek in contact brengen. Meer dan 30 partners zullen van de partij zijn en er komen er nog wekelijks bij. Na de 'business social club' volgt een grootse party voor het brede publiek. Het wordt dus geen klassieke beurs, maar een informele kennismaking en bovenal een tof feest", vertelt Paul, die van 2004 tot 2009 eventbureau P2 runde. Zijn goeie vriend en 'partner in crime' Dieter De Rycke staat hem bij.





Zintuigen prikkelen

"Eigenlijk willen we vanaf 19 uur gewoonweg een gezellig avond organiseren, zintuigen prikkelen en de bezoekers verrassen. De titel van het event verwijst naar de verschillende stands waar mensen zich kunnen laten soigneren. Zo tekenen kapper Bros Barbier en Carré Coiffure present in samenwerking met L'Oréal, net als professionele visagistes van Paris XL, kan je genieten van heerlijke cocktails, Italiaanse wijnen, premium bieren, hapjes, zijn er modelabels, street art en veel meer. Muziek eist een hoofdrol op. De internationaal gerenommeerde dj Sven Van Hees is een van de hoofdacts. Ook 'good old' dj Pudde zal de beste plaatjes opleggen."





De Bagatelle van de Wellingtonrenbaan vormt het knappe decor voor het event. "Voorlopig zullen we dit één keer organiseren. Na een positieve evaluatie, kunnen we er een jaarlijks evenement van maken." Meer info: www.facebook. com/SjiekeMenschen en 0477/48.39.85. (TVA)