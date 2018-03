Nieuw pad houdt fietsers weg van Steensedijk 06 maart 2018

02u29 0 Oostende Het fietspad Nieuwe Koers, dat de Torhoutsesteenweg met Atheneum Pegasus en de verkaveling Prins Roselaan verbindt, is klaar.

Het biedt een veilige verbinding van zo'n 2 kilometer. Het pad werd officieel ingehuldigd met een korte tocht onder leiding van de fietsfanfare. "In de studie voor de heraanleg van de Steensedijk werd duidelijk dat er niet voldoende ruimte beschikbaar was om zowel een dubbele rijweg als een fietspad en trottoir te behouden. Daarom werd ervoor gekozen om het fietspad te verleggen naar de achterliggende zone van De Nieuwe Koers langs het Groen Lint. De aanleg van het fietspad Nieuwe Koers moest dan ook vóór de heraanleg van de Steensedijk gebeuren", vertelt schepen Jean Vandecasteele (sp.a). "Doordat het fietspad verlegd is naar de achterzijde van de terreinen van het nieuwe schoolgebouw, hoeven fietsers zich niet meer te mengen met de auto's op de Steensedijk. Ook maakten we er samen een 'Brede School' van, wat betekent dat er publieke groene ruimte komt die vrij toegankelijk is buiten de schooluren", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). (LBB)