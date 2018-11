Nieuw Oostends magazine OMAG voorgesteld 24 november 2018

02u25 0 Oostende Geert De Lombaerde, de man achter stadsradio Oostende1, heeft een nieuw Oostends magazine uitgebracht, OMAG.

Het is een dikke knuffel van 128 pagina's geworden met heel wat boeiende artikels over de stad. "Ik loop al enkele jaren met het idee rond", licht De Lombaerde toe. "Walter Van den Branden is hoofdredacteur. "De afgelopen jaren zijn er wel enkele magazines opgestart, maar die verdwenen ook weer even snel. Ik heb eens bekeken wat de oorzaak daarvan was en vaak was het omdat er te veel edities waren of te veel reclame waardoor mensen het niet lazen. Zo zijn we beginnen schrijven aan een verhaal over Oostende met interviews, maar ook tips voor restaurants of ontbijtadressen. Er is iets aan het borrelen in Oostende en we wilden meeschrijven aan een positief verhaal. Als mensen nu meer willen weten over Oostende, kunnen ze gewoon OMAG lezen."





Sportclubs

Er komt telkens een zomer en een wintereditie. Er is ook aandacht voor sport. "We zetten daarnaast ook sportclubs in de kijker. In deze editie belichten we KVO en de Skeelerclub. We willen bewust ook minder bekende sporten onder de aandacht brengen." OMAG wordt verspreid op verschillende drukbezochte plaatsen in de stad. (LBB)