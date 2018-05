Nieuw idee voor haven: "Vervang blauwe bruggen door tunnel" 24 mei 2018

De vzw Restart, die al een tijdlang ijvert voor een nieuwe ferryverbinding met Engeland, heeft een Groei- en Bloeiplan opgemaakt voor de Oostendse haven. Bedoeling is om het plan te bezorgen aan alle politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Er wordt momenteel nog te weinig op lange termijn gewerkt. Naast de focus op hernieuwbare energie is er geen enkele visie voor een multifunctionele haven. Als de juiste stappen nu niet gezet worden, staan we binnen 30 jaar nergens", zegt Danny Drooghenbroodt van de vzw Restart.





Zeesluis

Het meest opvallende voorstel is de aanleg van een tunnel in plaats van de huidige blauwe Konterdambruggen. "Deze bruggen zorgen dagelijks voor opstoppingen als ze geopend zijn. Dat probleem kan enkel opgelost worden met een tunnel." De vzw wil ook dat de Vismijnlaan terug opengesteld wordt om zo de toegankelijkheid van de Oosteroever te verbeteren. Om de verbinding met de achterhaven te verbeteren pleit de vzw voor de bouw van een zeesluis. De groep vindt verder nog dat de haveninfrastructuur beter moet onderhouden en uitgebreid worden. (LBB)