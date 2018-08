Nieuw fietspad achter bibliotheek 28 augustus 2018

De Sportstraat tussen de Wellingtonstraat en de Koningin Astridlaan is momenteel nog een gevaarlijke verbinding voor fietsers. Nu blijkt dat de tramsporen er ook blijven liggen, komt er een vrijliggend fietspad achter de bibliotheek. "Achter de bestaande haag wordt een stuk van 2,5 meter ingepalmd voor een fietspad in beide richtingen", licht schepen Jean Vandecasteele (sp.a) toe. De werken kunnen straks al op 3 september officieel van start gaan. De kostprijs bedraagt 157.666,42 euro. De aanleg van het nieuwe fietspad zal in totaal zo'n twintig werkdagen in beslag nemen. (LBB)