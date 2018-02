Nieuw boek belicht draadloze geschiedenis van Nieuwpoort voor WOI 22 februari 2018

'Nieuwpoort-Bad 1902-1914. Een draadloze geschiedenis', dat is de titel van het zesde en laatste boek in een reeks over de communicatie op zee van Roger Arnoys (84), afkomstig van Nieuwpoort maar woonachtig in Oostende en van Gilbert Ghyselbrecht (66) uit Middelkerke.





Beide heren waren zelf jaren werkzaam in die sector en vervatten de geschiedenis graag in boeken. "Nieuwpoort legde in 1902 de kiem voor de draadloze communicatie tussen het land en de scheepsvaart", weet Roger. "Noem het gerust de voorloper van wat we nu kennen als de smartphone. In Nieuwpoort-Bad werd toen het eerste radiokuststation van Europa geopend. De communicatie gebeurde via morsesignalen. Er werd pionierswerk verricht want in de beginperiode was er veel ruis. Het klonk zoals muzikanten die allemaal op hetzelfde moment hun instrument stemden. Tot de Eerste Wereldoorlog had Nieuwpoort een kuststation. Daarna verhuisde de Radio Maritieme Dienst (RMD) naar Oostende. In jaren negentig verving de satelliettelefoon stilaan morse. Vandaag is er in België nog een radiostation in Oostende en Antwerpen." Het boek 'Nieuwpoort-Bad 1902-1914. Een draadloze geschiedenis' is een uitgave van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, het kost 31 euro en is verkrijgbaar via www.shopmybooks.com met de zoekterm Arnoys.





(GUS)