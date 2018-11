Nieuw bedrijf RenaSci krijgt Vlaamse steun 24 november 2018

02u26 0 Oostende De Vlaamse regering besliste gisteren op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters om 1,25 miljoen euro toe te kennen aan RenaSci Oostende Recycling.

Het bedrijf van Luc Desender zal al het binnenkomend afval omzetten in bruikbare eindproducten. "Circulaire economie is de toekomst en ik ben blij dat we in Oostende deze innovatieve onderneming mogen verwelkomen. Dit is een duurzame oplossing voor de afvalproblematiek en brengt een bijkomende tewerkstelling van 32 jobs met zich mee voor laag- en ongeschoolde arbeidskrachten. In een regio waar er een bovengemiddelde werkloosheidsgraad is voor deze groep arbeidskrachten, is dat natuurlijk zeer welkom", laat minister Bart Tommelein weten.





Bruikbare eindproducten

In de haven van Oostende zal RenSci een "waste-to-materials" afvalherwaarderingsinstallatie bouwen. Inkomend afval wordt gesorteerd en omgezet in bruikbare eindproducten. De totaalinvestering bedraagt zo'n 38,7 miljoen euro. (LBB)