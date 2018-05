Niet áltijd voetbal: kinderen op sportieve ontdekking 11 mei 2018

Heel wat Oostendse kinderen krijgen momenteel acht zaterdagen lang de kans om in de Mr. V-Arena acht minder bekende sporten te ontdekken. Zo weten ze waaruit ze kunnen kiezen na de zomer.

Het gaat onder andere om cricket, boogschieten en baseball, maar ook tal van andere minder bekende sporten komen aan bod tijdens de sportieve ontdekkingstocht. "Op deze manier komen de kinderen te weten of deze sporten hen liggen en leuk vinden", licht de Oostendse schepen van Sport Arne Deblauwe toe. "De timing is trouwens niet toevallig. Het sportseizoen is voorbij en kinderen kijken nu uit wat ze volgend seizoen eventueel zullen doen. We richten ons dan ook op de eerste graad van het lager onderwijs. Op die leeftijd hebben ze nog niet altijd een sport gekozen of moeten ze zoeken waar ze goed in zijn", vertelt sportschepen Deblauwe.





Najaar

De sportclubs zelf ondersteunen het initiatief en staan telkens in voor de lessen. Er is in totaal keuze uit maar liefst een 60-tal sporttakken in Oostende. "Er is enorm veel aanbod in Oostende en we willen de keuze op die manier toch iets makkelijker maken", zegt Deblauwe.





De sportdienst van Oostende wil graag nog een sessie inrichten in het najaar en zoekt nog clubs die andere sporten kunnen aanreiken. (LBB)