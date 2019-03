Nick en Simon komen naar Oostende Leen Belpaeme

06 maart 2019

08u47 0 Oostende Nick & Simon komen op 14 juni naar het Kursaal van Oostende voor één van hun weinige optredens in Vlaanderen.

Ze komen graag naar Oostende. “Er is hier een heel ontspannen sfeer. De mensen zijn hier in vakantiestemming. Ik merk dat ook bij mezelf”, vertellen Nick en Simon. Ze lanceerden onlangs hun nieuwe single Hier en nu. Eerder brachten ze ook al Door jou uit speciaal voor de Vlaamse fans. In 2019 staan er een uiteenlopende reeks liveoptredens op het programma van Nick & Simon. Op 20 en 21 april geven Nick & Simon twee uitverkochte Ziggo Domi Shows. In een latere fase komen er ook nog een aantal openluchttheaters bij waar ze gaan concerteren in Nederland, onder de noemer: ‘Het Dak Eraf’. In het Kursaal willen ze dezelfde energieke show brengen. “De tour in Nederland heet niet toevallig Het dak eraf, we zeggen daarmee onmiddellijk wat onze bedoeling is.” In Oostende krijgt het duo gezelschap van de Vlaamse zanger David Vandyck. “We hebben elkaar al ontmoet in Antwerpen. We hebben dezelfde producer.” David Vandyck is vereerd dat hij mag aantreden voor een gastoptreden. “Nick en Simon zijn heel populair aan het worden in Vlaanderen. Ze brengen steengoede Nederlandstalige pop. Ik heb enorm veel respect voor de jongens.” Tickets via www.ticketkopen.eu.