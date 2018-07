Neusbreuk en gebroken tanden door willekeurig geweld 27 juli 2018

De politie voert een onderzoek naar een geval van zinloos geweld in de Leopold II-laan in Oostende, vorige week donderdag rond 18 uur.





Een 67-jarige man werd er ter hoogte van de AXA-bank aangevallen toen hij gebukt stond om iets uit zijn tas te halen. "Mijn echtgenoot kreeg klappen in het gezicht en viel voorover op de grond. Het gevolg was veel bloed, een gebroken neus, verschillende afgebroken tanden en blauwe plekken", vertelt zijn echtgenote.





De dader was niet uit op de persoonlijke bezittingen van het slachtoffer, gezien zijn portefeuille tijdens het incident op de grond viel en er bleef liggen. "Ik denk dat mijn man op de verkeerde plaats op het verkeerde moment was en in de weg stond van de agressieveling", gaat zijn echtgenote verder. Het slachtoffer ging eerst naar huis en daarna meteen naar de spoed, waar de neusbreuk werd vastgesteld. De politie vroeg intussen camerabeelden van de AXA-bank om de identiteit van de dader te achterhalen. "Wie getuige was of weet wie de dader is, roep ik op om naar de politie te stappen", besluit de echtgenote. (BBO)