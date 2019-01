Neptunus en Fish Express Trade failliet: “aderlating voor de visserijsector” Bart Boterman en Timmy Van Assche

17 januari 2019

16u39 0 Oostende De Oostendse visverwerkende bedrijven Neptunus en Fish Express Trade zijn volgens het Belgisch Staatsblad failliet verklaard. Horeca Totaal neemt het klantenbestand en acht werknemers over. 23 andere werknemers moeten elders aan de slag. “Een aderlating voor de Oostendse visserijsector”, vindt Michel Claes, algemeen sectorverantwoordelijke ACV Transcom.

In 1968 begint Jan Van Molle in Dendermonde met het huis-aan-huis verkopen van vis. De zaken verlopen zodanig goed dat hij zelf een viswinkel opent. In de jaren zeventig besloot Van Molle om zelf vis te gaan aankopen in de Oostendse vismijn en niet veel later opent hij aan de kust een pakhuis. In 2008 sluit de winkel in Dendermonde, zodat het bedrijf zich volledig kan toeleggen op de groothandel in Oostende. In 2014 nog werd een ultramoderne vestiging geopend in industriepark Plassendale. De leiding bleef al die jaren in handen van de familie Van Molle.

In april 2016 werd nog aangekondigd dat Neptunus uit Oostende en Fish Express Trade uit Brugge zouden beginnen samenwerken. Het leek op een fusie, gezien de activiteiten van Fish Express Trade eveneens naar de Oostendse Amandinestraat verhuisden. Maar op papier bleven het twee aparte bedrijven. Allicht was dat een ultieme poging om het tij te keren. De bedrijven zaten echter in slechte papieren en eind vorig jaar werd voor beiden een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd, waarbij enkele delen van de bedrijven werden verkocht. Op 9 januari dit jaar zijn de bedrijven officieel failliet verklaard.

Bedrijfsnaam overgekocht

Horeca Totaal, vrijwel de hofleverancier van de horeca aan de Belgische kust, neemt het klantenbestand en enkele delen van Fish Express Trade over. Ook zeven van de achttien werknemers van Fish Express Trade maakten de overstap naar Horeca Totaal. Delen van Neptunus, waaronder de bedrijfsnaam, zijn dan weer verkocht aan een nieuwe vennootschap. Hoeveel van de dertien werknemers van Neptunus er op zoek moeten gaan naar een nieuwe job is niet duidelijk, al verkaste een werknemer evenzeer naar Horeca Totaal. De directie van Neptunus en Fish Express Trade kan weinig kwijt maar laat weten dat ze de nodige stappen ondernomen hebben voor een overdracht met maximale behoud van tewerkstelling.

Algemeen sectorverantwoordelijke Michel Claes van ACV Transcom, die al veertig jaar de visserij opvolgt, noemt het faillissement een aderlating voor de Oostendse visserijsector. “De bedrijven hebben geen ondernemingsraad en er zijn geen vakbonden vertegenwoordigd. Wel zijn we gebeld door enkele werknemers die de bui voelden hangen. Gezien we van hen uiteindelijk niets meer vernemen, vermoeden we dat de meesten elders in de sector terecht kunnen. Er is namelijk vraag naar geschikte arbeidskrachten in de visverwerking”, zegt Michel Claes.

Aderlating

“Dat neemt niet weg dat dit een aderlating is voor de Oostendse visserijsector. We zien dat supermarkten een groot deel van de vismarkt innemen en zich laten bedienen door internationale spelers. Wat ligt er nog in de rekken? Kabeljauw en zalm. Je ziet het ook op kaarten van restaurants. Internationale bedrijven kunnen dit op veel grotere schaal organiseren”, gaat Claes verder. “Bovendien is het voor bedrijven zoals Neptunus en Fish Express wellicht niet rendabel om in het centrum van Oostende met de bestelwagen rond te rijden voor een paar kilo vis per restaurant. Horeca Totaal pakt dat anders aan. Daar komen klanten hun bestellingen vaker ophalen, samen met vele andere benodigdheden. Daar moet men niet onnodig de baan op voor vijf kilo tong”, duidt Michel Claes.

Volgens de curator, advocaat Christine Vermeire, zijn nog niet alle delen van Neptunus en Fish Express Trade verkocht. Wat overblijft, wordt nog verkocht.