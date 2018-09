Negen wagens bekrast 03 september 2018

De politie van Oostende is een onderzoek gestart naar een vandaal die zaterdagavond negen wagens bekraste in de Gerststraat. Volgens de eerste vaststelling werden de krassen met een sleutel in de wagens getrokken. De dader en zijn/haar motief zijn vooralsnog niet bekend. (MMB)