Negen kinderen preventief afgevoerd na appartementsbrand in Oostende Mathias Mariën

17 maart 2019

17u34 0 Oostende Langs de Van Iseghemlaan in Oostende is zondagmiddag even na 16 uur brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Een twintigtal bewoners moest geëvacueerd worden via het balkon. Negen kinderen werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe de brand op het gelijkvloers kon ontstaan.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) kwam tijdens de bluswerken ter plaatse en liet verstaan dat het niet de eerste keer is dat er brand uitbreekt in het gebouw. Ook deze keer was het afval op het gelijkvloers die vuur vatte en zorgde voor een hevige rookontwikkeling. Daarom wordt nu een onderzoek gestart.

De evacuatie van de bewoners gebeurde vlot. Ze kregen tijdens de interventie van de hulpdiensten onderdak in plaatselijke horecazaken. Er raakte uiteindelijk niemand gewond. De negen kinderen die naar het ziekenhuis werden gebracht, bleven ook ongedeerd, maar ondergaan nog een controle om te kijken of ze niet teveel rook inademden.