Negatieve ademtesten bij controle vlak voor oudjaar JHM

01 januari 2019

07u21 0

De politiezone Oostende hield maandagmiddag, enkele uren voor et oudejaarsavond gevierd zou worden, een alcoholcontrole in het centrum van de stad. De actie kaderde in de Bob-campagne. Er werden in totaal 23 automobilisten gecontroleerd maar allen legden een negatieve ademtest af en mochten verder rijden, om de feestavond in te zetten.