Nederlandse les kan je voortaan ook thuis volgen Leen Belpaeme

08 januari 2019

09u44 0

CVO De Avondschool Oostende start met een nieuw aanbod ‘NT2@home’. In een gewone cursus ‘Nederlands’ zijn er per niveau ongeveer 33 lessen op school, in deze afstandscursus slechts 3. Die drie lessen gaan door op een zaterdagvoormiddag in het schoolgebouw naast het station van Oostende. Deze locatie is bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen. Via deze cursus volgen de cursisten grotendeels les thuis via hun laptop of tablet. Er wordt gewerkt met videochat, digitale oefeningen, e-mails, enz. Daarbij krijgt de cursist heel wat ondersteuning van de leerkracht. “Voor sommige cursisten is de combinatie werk, gezin en een taalopleiding op school niet evident. Te veel werk, onregelmatige werkuren of andere oorzaken maken het soms moeilijk om telkens weer naar de les te kunnen komen”, licht Sophie Claeys, communicatieverantwoordelijke van De Avondschool toe. De cursus kost evenveel als een andere NT2-cursus. Als de cursist slaagt, krijgt hij een officieel deelcertificaat.Momenteel is deze cursus beschikbaar voor niveau A2 (Waystage) en B1 (Threshold 1). Meer info via www.hettaalbad.be/nt2home