Nederlander (26) eet spacecake op en sterft na val uit raam flatgebouw op zeedijk Oostende Bart Boterman

19 april 2018

08u07

Bron: Eigen berichtgeving 202 Oostende Een Nederlandse toerist is afgelopen weekend gestorven nadat hij uit het raam van een appartementsgebouw was gevallen op de zeedijk in Oostende. De man was onder invloed van cannabis, zegt het parket van Brugge.

De 26-jarige Nederlander was op vakantie in Oostende met twee vrienden. Toen die zaterdagnamiddag even weg waren, viel het slachtoffer door het raam van de zevende verdieping naar beneden. Hij kwam op een binnenkoer terecht. Er kwam nog een ambulance ter plaatse, maar tevergeefs.

"Het onderzoek heeft uitgewezen dat slachtoffer B.D.J. uit Amsterdam (26) een grote hoeveelheid spacecake heeft gegeten. Daarna liep hij door een glazen deur en viel van de zevende verdieping naar beneden. Het slachtoffer was op slag dood. Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat de jongeman een erg hoge waarde THC (het actieve bestanddeel van cannabis) in zijn bloed had. Volgens de wetsdokter was de waarde zo hoog dat er visuele en auditieve hallucinaties, acute psychose en verlies van inzicht in tijd en ruimte kunnen optreden. Twee Nederlandse vrienden van het slachtoffer mochten na verhoor beschikken. De bewuste spacecake wordt nog geanalyseerd, maar die resultaten zullen er pas binnen enkele dagen zijn", bevestigt het parket van Brugge.