Nachtwinkels zien omzet dalen BIJNA ALLE WINKELS ZONDER VERGUNNING NU DAGWINKELS LEEN BELPAEME

13 april 2018

02u53 0 Oostende Het is bijna een jaar geleden dat Oostende een nieuw reglement invoerde voor de nachtwinkels. Volgens burgemeester Johan Vande Lanotte heeft het reglement zijn nut bewezen, maar de uitbaters zelf zijn genuanceerder.

Sinds 1 mei vorig jaar heeft Oostende een nieuw reglement rond nachtwinkels. Bij de start kregen 10 winkels een vergunning, ondertussen zijn dat er 13. Gurmeet Singh kreeg aanvankelijk geen vergunning voor zijn twee winkels na een negatief advies van de politie, maar hij trok naar de Raad van State en kreeg daar zijn gelijk. De niet-vergunde winkels zijn bijna allemaal omgevormd tot dagwinkels die open mogen zijn tussen 5 uur en 22 uur. Enkele zouden gesloten zijn, maar daar heeft de stad geen exacte cijfers over. Er werden ook afstandsregels ingevoerd, maar die zijn enkel van toepassing op nieuwe nachtwinkels.





Flikkerende verlichting

De stad wil het aantal nachtwinkels beperken tot één in een straal van 300 meter in het stadscentrum en één in een straal van 1 kilometer buiten het stadscentrum. Verder wilde de stad komaf maken met de kleurrijke neonverlichting. Dit is enkel van toepassing bij de 13 nachtwinkels, die het ook niet allemaal toepassen. De dagwinkels vallen niet onder die verplichting. "Bij de nachtwinkels is het verboden omdat we hier specifieke regels kunnen opleggen. We zijn als bestuur geen voorstander van de flikkerende verlichting, maar het is moeilijk om dit te verbieden bij de gewone dagwinkels", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.





In het straatbeeld is er dan ook weinig zichtbaar van het reglement. De stad wilde de verdoken werkloosheid aanpakken en de sector economisch leefbaar maken. De vraag is nu of dat ook gelukt is vermits er nog altijd een 50-tal zaken zijn die weliswaar niet meer 's nachts openblijven. Het reglement heeft volgens Vande Lanotte wel andere problemen opgelost. "Er zijn veel minder klachten over nachtlawaai van aan- en afrijdende wagens en geluid op straat. De politie heeft ook controles uitgevoerd en er werden drie overtredingen vastgesteld waarbij zaken open waren die niet mochten. Er waren ook controles op personeel en dat bleek in orde te zijn. Ik heb de indruk dat de sector gesaneerd is en dat de uitbaters die overblijven er beter van kunnen leven."





De uitbaters die we aanspreken zijn minder overtuigd. "We mogen open zijn van 18 tot 5 uur 's morgens, maar in de realiteit is het de moeite niet om na 2 uur open te blijven. Vroeger gingen we al om 15 uur open. Nu dat niet meer mag zien we de inkomsten dalen met 10 à 20 procent", vertelt Dirgha Shresta van Rudip Voeding Winkel op het Ernest Feysplein, die verder wel positief is over het reglement. Gurmeet Singh is minder positief. Hij ziet weinig veranderd sinds de invoering. "Tot 22 uur zijn er nog altijd een 50-tal winkels open, waardoor de concurrentie heel groot blijft. Er zijn ook veel winkels die zich niet aan de regels houden", vertelt de uitbater.