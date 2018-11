Nachtopvang daklozen weer open 16 november 2018

Het Sociaal Huis organiseert met steun van de provincie West-Vlaanderen opnieuw een winternachtopvang voor dak- en thuislozen. Sinds deze week zijn de deuren van de winternachtopvang Imagine weer open. Dagelijks kunnen twintig mensen de nacht veilig en warm doorbrengen. Dak- en thuislozen kunnen een bed reserveren via het gratis nummer 0800 35 140.





Na reservatie kunnen ze vanaf 17 uur in de nachtopvang terecht en hoeven ze pas om 9 uur 's morgens weer te vertrekken. De winternachtopvang biedt bed-bad-brood aan, en de opbouwwerkers van het Sociaal Huis Oostende bieden de daklozen begeleiding. Vier opbouwwerkers nemen gedurende de hele winter de permanenties voor hun rekening, aangevuld met een groep van 50 vrijwilligers. Vorig jaar bezochten meer dan 160 daklozen de winternachtopvang. In geval van extreme koude wordt een extra capaciteit geopend en gaan straathoekwerkers actief op zoek naar mensen die de nachten buiten moeten doorbrengen. (LBB)