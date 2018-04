Nachtopvang daklozen bestaat tien jaar 21 april 2018

Daklozenopvang Imagine bestaat tien jaar en zette gisteren de vrijwilligers in de bloemetjes. "Tien jaar geleden hebben er mensen op de barricades gestaan om de winteropvang te openen. Ondertussen is er al veel gebeurd. We zetten vier fulltime medewerkers in om daklozen te begeleiden. En dokter Gerard Daniëls, de oprichter van de Oostendse daklozenopvang, had altijd gezegd dat hij zijn initiatief zou stoppen als de stad serieus werk zou maken van de problematiek. Hij heeft dat gedaan en heeft de 17.000 euro die de vzw nog had aan ons geschonken. We zullen hiermee een fonds oprichten waarmee helpen bij de huurwaarborg van daklozen", zegt voorzitster van het Sociaal Huis Vanessa Vens (sp.a). Ze vroeg zich ook luidop af of er niet moet nagedacht worden over een permanente nachtopvang. (LBB)