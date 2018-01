Naar ziekenhuis door verkeersagressie 25 januari 2018

02u28 0

In de Gistelsesteenweg in Oostende viel dinsdag rond 16.40 uur een geval van verkeersagressie te betreuren. Volgens de politie kreeg een van de betrokkenen, een 27-jarige man, een vuistslag na een discussie. Hij liep een hoofdwonde op, kwam op de grond terecht en werd naar het ziekenhuis overgebracht. "De andere partij nam de vlucht. Zijn auto werd later op de avond opgemerkt door een patrouille. De bestuurder, een 23-jarige Roemeen, bekende onmiddellijk bij de feiten betrokken te zijn. De zaak wordt verder onderzocht." (BBO)