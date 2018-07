Na vondst van 225 miljoen aan cocaïne: 12 man naar rechter 07 juli 2018

Acht Nederlanders, twee Polen, een Oostendenaar en een man uit De Haan worden doorverwezen naar de strafrechtbank na een grote drugsvangst achter een valse wand in een vissersboot in de haven van Oostende. Een professioneel powerboatracer uit De Haan wordt gezien als het kopstuk.





Op de Bounty 2, een oude vissersboot die als wachtboot voor windmolens werd gebruikt, werd toen liefst anderhalve ton onversneden cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van in totaal maar liefst 225 miljoen euro. Het ging om de grootste drugsvangst aan de Belgische kust in jaren. Eigenaar N.H. (57) uit De Haan, een professioneel powerboatracer, werd samen met een Nederlander in de boeien geslagen. Zij worden door het parket vervolgd als leiders van de bende. Verder zal ook de bemanning van de Bounty 2 voor de rechter moeten verschijnen. Een Nederlandse schipper voer het schip terug van Kaapverdië naar Oostende. "Maar hij wist helemaal niet dat er drugs aan boord waren", zegt zijn advocate. Via drugstrafiek probeerde de bende heel wat geld wit te wassen. Een malafide boekhouder hielp hen daarbij. Ook hij werd gisterenmorgen doorverwezen naar de strafrechter. (SDVO)