Na ruim 2 jaar behelpen met spots, eindelijk nieuwe verlichting in trouwzaal 16 mei 2018

02u29 0 Oostende Na 2,5 jaar heeft de trouwzaal van het Oostendse stadhuis opnieuw verlichting. De authentieke armaturen werden behouden maar werden subtiel voorzien van moderne en sfeervolle ledverlichting.

"We hebben ons de voorbije twee jaar moeten behelpen met spots en dergelijke, maar het was dan ook een zoektocht naar een geschikte oplossing. Uit een eerste prijsvraag bleek immers dat we zo'n 200.000 euro zouden betalen om alles te vernieuwen. Dat is toch te duur voor enkel de verlichting van een trouwzaal. We zijn daarom samen met de diensten op zoek gegaan naar andere oplossingen en die kwam uiteindelijk van de firma V3Lighting die de beste offerte kon voorleggen", legt schepen Martine Lesaffre (Open Vld) uit.





Armaturen

In het ontwerp werden de originele armaturen behouden. Het binnenwerk werd vervangen en 72 TL-lampen werden vervangen door ledstrips. "Dankzij de nieuwe verlichting ontstaan er heel wat mogelijkheden: er zijn oneindig veel kleuren beschikbaar, het licht kan gedimd worden, er kan gekozen worden om één licht te doen branden of allemaal tegelijk", licht Jaan Cavens van V3Lighting toe. "We zullen meestal de gewone verlichting voorzien, maar het biedt mogelijkheden voor als er bijvoorbeeld een sportclub kampioen speelt en naar het stadhuis komt of een bijzondere gebeurtenis", zegt de schepen nog.





De kostprijs werd uiteindelijk ook een pak minder met een 17.710 euro inclusief btw. (LBB)