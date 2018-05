Na de hevige stortbuien volgt de opkuis 29 mei 2018

02u52 0 Oostende Na de zware stortbuien van zondag, waarbij verschillende straten in Bredene en Oostende onder water kwamen te staan, was het gisteren tijd om huizen en kelders weer schoon te maken en de schade op te meten.

Onder andere de woningen van Patrick Bocklandt uit de Eendenstraat liep onder. Met hulp van buren werd al een stuk opgeruimd, maar gisteren was ook hij nog volop bezig met kuisen. Ondertussen is duidelijk geworden dat het water heel wat meubels heeft aangetast. Ook op straat liet het water zijn sporen na, zo werden onder andere in Bredene extra inspanningen getroffen om straten te reinigen.





In Oostende kreeg de brandweer maandag nog enkele oproepen om kelders leeg te pompen. In totaal moest de brandweer 350 noodoproepen verwerken na het onweer. Zowel Bredene als Oostende doen inspanningen om inwoners te helpen met het afval op te ruimen. In Oostende kunnen inwoners een afspraak maken op 059/25.80.30 of mailen naar info@oostende.be. De ophalingen vinden deze week plaats. Ook in Bredene wordt donderdag een speciale gratis ophaling van grof vuil ingelegd in de getroffen straten.





De gemeente wil de wateroverlast ondertussen laten erkennen als ramp. "We hebben hiervoor het nodige gedaan, maar we hebben daar nog geen nieuws over. Het gaat alvast om een uitzonderlijke situatie. Door de overvloedige regen raakten de rioleringscollectoren verzadigd en kon het rioleringsstelsel het water niet snel genoeg afvoeren", besluit burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). (LBB)