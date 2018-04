Na bevraging: PVDA moet vooral armoede aanpakken 27 april 2018

02u52 0

PVDA Oostende wil bij de gemeenteraadsverkiezingen inzetten op armoede, wonen en werkgelegenheid. Dat zijn ook de drie thema's die het meest naar voren kwamen uit een bevraging van de partij. 486 inwoners van Oostende gaven van oktober tot half februari hun mening over zes grote onderwerpen - wonen, jeugd, werkgelegenheid, duurzame stad, armoede en diversiteit - in de bevraging van PVDA. "70 procent van de ondervraagden vindt dat armoede prioritair moet aangepakt worden. Dat hoeft ook niet te verbazen: volgens de stadsmonitor ligt het gemiddelde jaarinkomen per inwoner in Oostende maar liefst 1.162 euro lager dan in de rest van het Vlaams Gewest. Dat bedrag kan het verschil maken tussen je hoofd boven water houden of kopje-onder gaan", zegt Ilona Vandenberghe, PVDA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. In tweede instantie moet volgens de ondervraagden de woonproblematiek op de agenda gezet worden (69 procent). "Heel wat mensen hebben het moeilijk om de veel te hoge huurprijzen te betalen. Op de derde plaats staat werkgelegenheid: 67 procent van de ondervraagden geeft aan dat er dringend wat moet gebeuren om de tewerkstelling in Oostende op te krikken." Eind juni stelt de Oostendse afdeling van PVDA haar plan voor de stad voor. (LBB)