N-VA Oostende wil stad doen heropleven 21 juni 2018

02u41 0 Oostende N-VA Oostende heeft de krachtlijnen voor de komende verkiezingen bekend gemaakt. Ze trekken naar de kiezer met de vraagstelling 'Durft Oostende groeien?'.

Volgens de partij, die momenteel in de oppositie zit, teert de stad op vergane glorie, is er een te groot onveiligheidsgevoel en is er een laks sociaal beleid. "We willen Oostende opnieuw laten bloeien. Steeds meer handelaars vertrekken uit Oostende, we willen daarom een plan om dit probleem aan te pakken. Oostende moet opnieuw tot de verbeelding spreken", licht lijsttrekker Björn Anseeuw toe. Charlotte Verkeyn wordt de nummer 2 op de lijst. "Wij willen inzetten op een betaalbare kinderopvang met een tussenkomst voor élk kind, maar ook op ondersteuning voor mantelzorgers met een inloophuis. We moeten investeren in sportinfrastructuur zodat mensen die zich inzetten in het verenigingsleven niet eerst moeten dweilen voor ze kunnen doen waar ze goed in zijn." De partij pleit er verder nog voor dat de stad het parkeerbeleid zelf in handen neemt en dat iedereen die in het centrum woont of werkt daar ook nog altijd kan parkeren. "We pleiten al jarenlang voor een extra parking onder de Verenigde Natieslaan, daarnaast moeten we het fileleed aanpakken door het bestemmingsverkeer te scheiden van het doorgaand verkeer met een ringweg", zegt Anseeuw nog. De partij loste ook de eerste tien namen van de lijst. Daarin staan na Anseeuw en Verkeyn enkele gekende N-VA'ers zoals Steven Nagels, Maxim Donck, Ralph Deroo, Vanessa Brysse en Jürgen Christiaens. Er zijn ook enkele nieuwe namen zoals Kristof Gesquiere, Luba Minarikova en Sandra Demuynck.





(LBB)