N-VA: "Kluwen van autonome gemeentebedrijven moet weg" 07 september 2018

02u41 0 Oostende N-VA Oostende heeft na een volledige lijst ook het programma voorgesteld. "We hebben een plan gemaakt om Oostende te doen groeien", licht lijsttrekker Björn Anseeuw toe.

De partij wil vooral werken aan de uitstraling van de stad en wil daarom onder meer een wedstrijd organiseren om unieke Oostendse banken te ontwerpen. "We willen meer uniformiteit in het straatmeubilair en een facelift voor de straten en pleinen." Om de meeuwenproblematiek aan te pakken wil de partij dan weer een broedplaats buiten de stad in samenwerking met de omliggende gemeenten, maar N-VA vindt ook dat het afval voor 10 uur 's morgens moet weggehaald zijn. De partij wil ook meer inzetten op veiligheid, maar net zo goed op een sociaal beleid dat mensen activeert. "Eén op de vijf kinderen groeit op in een gezin waar niemand werkt. Dat zegt veel over de kansen die kinderen krijgen. Een goede job is de beste garantie tegen armoede."





Opvallend is nog dat Anseeuw pleit om het kluwen aan autonome gemeentebedrijven af te schaffen. "Nu zijn er te veel autonome gemeentebedrijven, die bovendien op hun beurt weer dochterbedrijven hebben waar we als stad amper nog controle over hebben. Dat zet de deur open voor oneigenlijk gebruik. We moeten naar één autonoom gemeentebedrijf", zegt de kopman van N-VA.





De partij wil verder ook dat er gewerkt wordt aan het renoveren van woningen. "Wij willen enkele huizen renoveren om dan door te verkopen. Die huizen worden zo een katalysator in een wijk. Als één iemand renoveert, volgen er nog eigenaars in de buurt." (LBB)